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التموين: حملات تفتيش فورية على المناطق المبلغ عنها ومصادرة المنتجات المغشوشة

الأحد، 29 يناير 2023 09:53 م
التموين: حملات تفتيش فورية على المناطق المبلغ عنها ومصادرة المنتجات المغشوشة وزارة التموين
كتب محمد شرقاوى

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قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المواد المضبوطة فى المصانع غير المرخصة ليست بودرة سيراميك، ولكنها مواد غذائية بجودة أقل، مضيفا أن تحليل المواد المضبوطة فى مصانع غير مرخصة بالمعامل المركزية، وفى انتظار النتائج. 
 
أضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، لافتا إلى أنه تمت مصادرة المنتجات الغذائية المغشوشة بمصانع بير السلم. 
 
تابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك حملات تفتيش على المناطق التى يتم الإبلاغ عنها بشكل مباشر، مضيفا أن مصنع المنتجات المغشوشة المضبوطة غير مرخص ولا يراعى الاشتراطات الصحية.
 
 

التموين

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ايمان الحصرى

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اليوم السابع بلس



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