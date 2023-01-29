التموين: الذهب المصرى سمعته عالمية وفوق الممتازة

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون لصناعة الذهب ، أنه لا توجد سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق، لافتا إلى أن الذهب المصرى يتم ختمه ودمغه بأختام واضحة ومعتمدة، موضحا أن هناك شركات مصرية حاصلة على "الأيزو" فى الذهب ومعتمد عالميا.

ونصح مستشار وزير التموين لشئون لصناعة الذهب المواطنين بشراء السبائك الذهبية لأن تصنيعها تحت التحكم والمراقبة من قبل الوزارة.

وأضاف ناجى فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن صناعة الذهب ليست كمالية، لكنها احتياط استراتيجى للدول، وتعطى قوة للدولة بديلا عن الدولار بحيث تكون لدينا مشتقات أخرى نعتمد عليها، مؤكدا أن الذهب المصرى سمعته عالمية وفوق الممتازة والرقابة عليه كبيرة.

وتابع ناجى فرج، إن "الريفاينلى" بمرسى علم وهو المكان الذى يتم فيه تنقية الذهب من شوائبه يجعل هناك ثقة للعالم فى الذهب المصرى، ويشجع الشركات أن تعمل أكثر داخل مصر.