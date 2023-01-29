التعليم تتيح نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة لتدريب الطلاب

كتب محمود طه حسين

. تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة نماذج تدريبية لطلاب الثانوية العامة عبارة عن نسخ من أسئلة الامتحان فى جميع المواد وأيضا إجاباتها لتدريب الطلاب على شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، حيث أوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم توفير النماذج التدريبية للطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 12 فبراير المقبل، موضحة أن الامتحان التجريبى سيكون فى شكل أسئلة وأجوبة على موقع الوزارة وليس امتحان فى لجان داخل المدارس

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:

- تعقد الامتحانات 10 يونيو المقبل.

- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.