الأوقاف: 50 عالمًا يحيون الدروس والندوات وملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين فى رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء أكثر من خمسين عالمًا يحيون الدروس والندوات وملتقى الفكر الإسلامى، بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة؛ خلال شهر رمضان المبارك 1444هـــ، 2023م،وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمى ملتقى الفكر من الإعلاميين.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم أن ذلك يأتى فى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك من خلال الفاعليات والأنشطة التى ستقام فى مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين - رضى الله عنه- خاصة.

وأوضحت الوزارة بيان العلماء كالتالي:

1. الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف عضو مجمع البحوث الإسلامية رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2. أ.د/ شوقى علام - مفتى الجمهورية

3. أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء

4. أ.د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر

5. أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف عضو هيئة كبار العلماء

6. أ.د/ عبد الله مبروك النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا

7. أ.د/ نظير عياد - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

8. أ.د/ محمد أبو هاشم - أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب

9. أ.د/ بكر زكى عوض - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا

10. الشيخ/ خالد الجندى - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

11. أ.د/ يوسف السيد عامر - رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

12. أ.د/ عبد الفتاح العوارى - عميد كلية أصول الدين سابقًا

13. أ.د/ طارق محمد توفيق أمين - نائب وزير الصحة

14. أ.د/ أحمد بهى الدين أحمد العساسى - رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

15. أ.د/ أحمد حسين - عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر

16. أ.د/ رمضان حسان - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

17. أ.د/ غانم السعيد - عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقًا

18. أ.د/ جمال فاروق الدقاق - عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا

19. أ.د/ عوض إسماعيل عبدالله - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر سابقًا

20. أ.د/ أحمد ربيع - عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا

21. أ.د/ صابر عبد الدايم يونس - عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقًا رئيس رابطة أدباء العالم الإسلامي

22. أ.د/ أحمد على عجيبة - عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا سابقًا أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقًا

23. أ.د/ محمد نصر اللبان - عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقًا

24. د/ هشام عبد العزيز على - رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف

25. د/ نوح عبد الحليم العيسوى - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف

26. د/ أيمن على أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة

27. أ.د/ حسام موافى - أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب – جامعة القاهرة

28. أ.د/ صبحى عبد الفتاح ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

29. أ.د/ حسن القصبى - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

30. أ.د/ محمد مهنا - أستاذ القانون الدولى بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

31. أ.د/ عبد المنعم أحمد سلطان عيد - أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

32. أ.د/ محمد الجندى - وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر

33. أ.د/ محمد الجبالى - رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

34. أ.د/ حسنى التلاوى - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنين - القاهرة

35. أ.د/ محمد قاسم المنسى - أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم بالقاهرة سابقًا

36. أ.د/ على عبد الوهاب مطاوع - أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر

37. أ.د.م/ هانى تمام - أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة

38. أ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر

39. د/ أشرف فهمى - مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف

40. د/ محمد السيد نصار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف

41. د/ أسامة فخرى فكرى - مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف

42. د/ رمضان عفيفى - مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف

43. د/ عمرو عبد الغفار الكمار - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف

44. الشيخ/ هانى عنتر السباعى - مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف

45. أ.د/ ربيع الغفير - أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة جامعة الأزهر

46. أ.د.م/ رمضان محمود يونس - أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

47. أ.د/ عبد الشافى أحمد على الشيخ - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

48. أ.د.م/ ياسر أحمد مرسى - أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة الأزهر

49. د/ محمد عبد الله فايد - مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين طنطا

50. د/ أحمد على سليمان - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

51. د/ المحمدى صالح عطية - مدرس بقسم اللغات السامية والشرقية بكلية دار العلوم جامعة المنيا

52. د/ خالد صلاح الدين حسونة - مدير مديرية أوقاف القاهرة

53. د/ السيد مسعد - مدير مديرية أوقاف الجيزة

54. د/ محمود خليل - وكيل مديرية أوقاف القاهرة