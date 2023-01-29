الأردن:مشاركون بملتقى الإعلام العربى يؤكدون أهمية تعاون المؤسسات المختلفة لتعزيز الخطاب الإعلامى

أ.ش.أ

أكد مشاركون في ملتقى الإعلام العربي المنعقد بالأردن أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المختلفة، لتعزيز الخطاب الإعلامي العربي في كافة الدول العربية.

جاء ذلك في اليوم الثاني من أعمال الملتقى الإعلامي العربي المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان، والذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية .

وقال المشاركون إن التعاون والتنسيق بين المؤسسات العربية سيعمل على مواجهة التحديات الإعلامية الراهنة، وأهمها تجديد الخطاب الإعلامي ونبذ الكراهية.

وشدد المشاركون في جلسة تحت عنوان "دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بأهمية التربية الإعلامية"، وكذلك جلسة بعنوان "استعراض التجربة الفلسطينية من خلال مبادرة صحفيات فلسطينيات"، على ضرورة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وكذلك تبادل الخبرات والفرص المتاحة في المجال الإعلامي.

ويعقد الملتقى على مدار أربة أيام في العاصمة عمان، تحت رعاية وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ويتضمن العديد من الفعاليات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتربية الإعلامية والمعلوماتية، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وبدأت فعاليات الملتقى أمس السبت، بالجلسة الافتتاحية الرسمية، ومن ثم إطلاق مبادرة "أبناؤنا الأمل وإعلامنا أمانة".

وخلال اليوم الثالث للملتقى غدا الاثنين، تقوم الوفود المشاركة بزيارة ميدانية لمعهد الإعلام الأردني، فيما يختتم الملتقى أعماله الثلاثاء القادم بعقد الاجتماع 18 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.