افتتاح معرض الكتاب الثالث بالمنيا اليوم ويستمر 5 أيام بمكتبة مصر العامة

أعلنت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، افتتاح معرض الكتاب الثالث بالمكتبة بتخفيضات للأعضاء، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، حيث تم اليوم افتتاح معرض الكتاب الثالث بمكتبة مصر العامة، بأسعار مخفضة لأعضاء المكتبة، ومن المقرر أن يستمر لمدة خمسة أيام، من الأحد 29 يناير إلى الخميس 2 فبراير 2023 من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

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ومن جانب آخر انطلقت اليوم حملات طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة لرفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملات طرق الأبواب تجوب قرى ومراكز المحافظة، والفرق الطبية منتشرة بجميع الميادين والأماكن العامة، لتحقيق المستهدف لتطعيم أكبر فئة من المواطنين لمن هم فوق 12 عاما.

وأشار الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أن الحملة ستنطلق بمشاركة 600 فريق طبي ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة وأماكن التجمعات والنوادى ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وتناشد مديرية الصحة، جميع فئات المواطنين بسرعة تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وضمن خطة المديرية لتطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.