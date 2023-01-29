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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.7% فى أولى جلسات الأسبوع

الأحد، 29 يناير 2023 02:48 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.7% فى أولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 29.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.112 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 20762 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 7166 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة.

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