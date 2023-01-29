اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث آخر المستجدات الميدانية فى ضوء التصعيد الإسرائيلى

الأحد، 29 يناير 2023 03:58 م
اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث آخر المستجدات الميدانية فى ضوء التصعيد الإسرائيلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ.ش.أ

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اجتمعت القيادة الفلسطينية، اليوم الأحد، في رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لبحث آخر المستجدات الميدانية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات السياسية في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وفي السياق.. أُصيب عدد من طلبة مدارس (الخضر) جنوب بيت لحم بالضفة الغربية بحالات اختناق؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاههم أثناء خروجهم من مدارسهم.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين بينهم صحفي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأغلق عشرات المستوطنين مدخل قرية ياسوف وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون الإبلاغ عن إصابات.

 


رام الله

فلسطين

الضفة الغربية

اسرائيل

الخليل



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