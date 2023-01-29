اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث آخر المستجدات الميدانية فى ضوء التصعيد الإسرائيلى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات السياسية في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وفي السياق.. أُصيب عدد من طلبة مدارس (الخضر) جنوب بيت لحم بالضفة الغربية بحالات اختناق؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاههم أثناء خروجهم من مدارسهم.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين بينهم صحفي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأغلق عشرات المستوطنين مدخل قرية ياسوف وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون الإبلاغ عن إصابات.