إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة على الطريق الأوسطى فى البدرشين

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص صدمتهم سيارة على الطريق الأوسطى نطاق قسم البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وألقت قوات الأمن القبض على السائق ، لاتهامه بالتسبب فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما تحفظ الأمن على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.