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إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 29 يناير 2023 01:28 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة وسكوتر على الطريق الصحراوى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
تلقت غرقة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الصحراوى بمنطقة 6 أكتوبر وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة وسكوتر، أدى إلى إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى زايد المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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