إخماد حريق مخلفات داخل مدينة طلاب جامعة الأزهر فى مدينة نصر.. صور

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مخلفات داخل المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا، يفيد بنشوب حريق مخلفات داخل المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.