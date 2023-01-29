اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: القوات الجوية تشن 4 غارات على مناطق تمركز الجيش الروسي وتقصف موقعين للقيادة

الأحد، 29 يناير 2023 11:46 ص
أوكرانيا: القوات الجوية تشن 4 غارات على مناطق تمركز الجيش الروسي وتقصف موقعين للقيادة الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم الأحد ، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت في أخر 24 ساعة أربع غارات على مناطق تمركز أفراد في الجيش الروسي وقامت بقصف موقعين للقيادة الروسية وإثنين للدفاع الجوي وست مناطق تمركز عسكريين.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية) أن القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية قصفت أيضا مستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية تابعة للجيش الروسي، فيما صدت قوات الدفاع هجمات شنتها القوات الروسية على 16 بلدة مُحتلة، بما في ذلك باخموت وفوهليدار في إقليم دونيتسك.

وأضاف البيان :" أن روسيا لم تتخل عن نيته تدمير البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا واستهداف منازل السكان المدنيين، كما شنت القوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، هجومًا صاروخيًا و 32 ضربة جوية ونفذوا أكثر من 65 هجومًا باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك على البنية التحتية المدنية لمنطقتي دونيتسك وخيرسون. وتم تسجيل ضحايا مدنيين".

وتابع بيان الجيش الأوكراني أن التهديد بشن ضربات جوية وصاروخية لا يزال قائما على كامل أراضي أوكرانيا..مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني تمكن، حتى يوم 28 يناير الجاري، من قتل نحو 125510 جنود روس وتدمير 3189 دبابة معادية و 6344 عربة قتال مدرعة ومعدات معادية أخرى.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة