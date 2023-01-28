7 خطوات لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

أوضحت محافظة الجيزة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري أو عام حالة فقدانها أو تلفها، وذلك على النحو الآتي:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع).

- محضر شرطة في حالة الفقد.

- الرخصة التالفة في حالة التلف.

- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش (والأصل للاطلاع).

- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/ خطاب/ أيصال) -والأصل للاطلاع-

- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للاطلاع).

ثالثا: خطوات وإجراءات التقديم

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

جدير بالذكر أن الدولة كانت قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بعد نشر الاشتراطات العامة والخاصة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، والذي يطبق على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.