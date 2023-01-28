اليوم السابع
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وفاة الفقيه القانونى محمد نور فرحات.. وتشييع الجثمان غدا الأحد

السبت، 28 يناير 2023 12:30 ص
وفاة الفقيه القانونى محمد نور فرحات.. وتشييع الجثمان غدا الأحد محمد نور فرحات

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أعلن على فرحات، نجل الدكتور والفقيه القانون محمد نور فرحات، وفاة والده، وقال "على" في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب الغالي أ.د. محمد نور فرحات، أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والحاصل على جائزتي الدولة التقديرية والتفوق في العلوم الاجتماعية والمفكر القانوني والسياسي المرموق".

وأضاف: "تشيع الجنازة بإذن الله الأحد 29 يناير بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، والعزاء يوم الثلاثاء 31 يناير بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الصفا بعد صلاة المغرب".

واختتم: "لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".


محمد نور فرحات

وفاة الفقيه محمد نور فرحات

الفقيه القانون محمد نور فرحات

نور فرحات

وفاة محمد نور فرحات

جنازة محمد نور فرحات



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