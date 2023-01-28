اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وسائل إعلام: بايدن لا يستبعد الحل العسكرى مع إيران

السبت، 28 يناير 2023 01:00 ص
وسائل إعلام: بايدن لا يستبعد الحل العسكرى مع إيران الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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صرح مسئول في البيت الأبيض الجمعة بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يستبعد الحل العسكري مع إيران.

وأكد المسؤول في حديث لقناة "العربية"، إن بايدن جاد فى منع إيران من امتلاك سلاح نووى، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تسعى للعودة إلى الاتفاق النووى مع طهران، لكن "الوقت الآن ليس مناسبا".

وأضاف المسؤول أن واشنطن "لن تسمح لإيران بخنق المعارضة السلمية عبر الإرهاب والتهديد"، مشيرا إلى أنه "يجب مواجهة أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود".

واتهم المسؤول الأمريكي السلطات الإيرانية بأنها تتبع "نمطا لتعذيب وقتل النشطاء".

يذكر أن المشاورات حول العودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى، الذي تم عقده في عام 2015، تعثرت منذ أشهر، لكن تبادل الرسائل بشأن الملف النووى مستمر عبر مختلف القنوات، حسب الخارجية الإيرانية.


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