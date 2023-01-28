وزير خارجية العراق: إعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد

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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت، إعادة افتتاح السفارة المغربية في العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في بغداد، نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - إن زيارة وزير خارجية المغرب التاريخية إلى بغداد تهدف إلى تأسيس علاقات قوية ومتينة بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة تضمنت مباحثات حول مجموعة من الموضوعات التي أكدت على خلق الآليات الضرورية لتأسيس تلك العلاقة وأهمية التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات؛ فالمملكة المغربية تلعب دورا مهما في الساحة السياسية والاقتصادية، خاصة في قارة إفريقيا، ولبناء علاقات مستقبلية متينة مع العديد من الدول الإفريقية التي تلعب دورا مهما في الساحتين السياسية والاقتصادية.

كما تناولت المباحثات خلق آلية لجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وتأسيس منتدى لهم لبناء علاقات تجارية واقتصادية، لكي لا تكون على مستوى الحكومتين فقط وإنما على مستوى رجال الأعمال والقطاع الخاص أيضا.

وأوضح وزير خارجية العراق أن هناك حوالي 40 اتفاقا بين البلدين، لكنها تعود إلى مدة زمنية قديمة، لذلك جرى التباحث حول خلق آلية قانونية لدراسة تلك الاتفاقات ووضعها في إطار يتلائم مع وضع البلدين في ظل وجود تغيرات سياسية واقتصادية وتجارية في البلدين؛ وهو ما يتطلب إعادة دراسة تلك الاتفاقات من قبل القانونيين.

كما جرت مناقشة ضرورة السماح للعراقيين بدخول المملكة المغربية وتسهيل أمورهم وطرح مجموعة من المقترحات في هذا الشأن وخاصة لأصحاب الأعمال لبناء علاقات إنسانية وتأسيس العلاقات التجارية والاقتصادية.