ننشر مواقيت الصلاة السبت 28/1/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 06: 3
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:47
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:12
موعد صلاة العصر 3:09
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:01 م
موعد صلاة المغرب 5:23 م
موعد صلاة العشاء 6:43 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 2:58 م
وقت صلاة المغرب 5:20 م
وقت صلاة العشاء 6:37 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 08: 3
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:46
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