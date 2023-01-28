ننشر مواقيت الصلاة السبت 28/1/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:47

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:09

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:01 م

موعد صلاة المغرب 5:23 م

موعد صلاة العشاء 6:43 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:58 م

وقت صلاة المغرب 5:20 م

وقت صلاة العشاء 6:37 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 08: 3

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:46 م