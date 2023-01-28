نائب محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث انهيار أثناء حفر خزان صرف صحى.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تداعيات الحادث الذي وقع أثناء أعمال حفر خزان صرف صحي بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر بالبناء بأحد المنازل، بقرية الدوادية التابعة لمجلس قروى نزلة حسين بمركز المنيا، حيث انتقل نائب المحافظ، على الفور إلى موقع الانهيار، يرافقه اللواء الدكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين.



رافق نائب المحافظ الدكتور عبد الظاهر حسن، ومحمود ثابت نائبي رئيس مجلس مدينة المنيا، وجه نائب المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل مع الحادث، والدفع بسيارات الإسعاف والمسعفين والحماية المدنية وفرق التدخل السريع والطوارئ، والدفع بمعدات المحافظة لانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.



وحرص نائب المحافظ، على التواجد والمتابعة للحادث حتى تم انتشال الضحايا الثلاث، ووجه خالص العزاء والمواساة لأسرهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر.