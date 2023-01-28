ممثلو قطاع المعاهد الأزهرية يلتقون لجنة تحكيم مسابقة "نحلة التهجى"

التقى ممثلو قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، بلجنة تحكيم مسابقة نحلة التهجي؛ للتأكيد على التعليمات وضوابط التحكيم بالمسابقة التى تبدأ غدا الأحد بمشاركة المعاهد الأزهرية والتصفيات النهائية بين محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية .
وناقش اللقاء الضوابط التى تم وضعها من قطاع المعاهد الأزهرية فى الأزهر الشريف واستقبال المتسابقين وأولياء الأمور والطلاب وذلك تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وإشراف موجه عام اللغة الإنجليزية ومنسق عام مسابقة.
وتنطلق مسابقة نحلة التهجي بالمنطقة فى الثامنة صباحًا التصفيات قبل النهائية لمسابقة نحلة التهجي؛ حيث تم اختيار منطقة الإسكندرية الأزهرية مركزًا لتصفيات 4 محافظات وهم: الغربية، والبحيرة، ومطروح بالإضافة إلى الإسكندرية.
واكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية انه بناءً على التعليمات الواردة بهذا الشأن يكون الحضور داخل القاعة للطلاب المتسابقين ومنسقي المحافظات الأربعة ولجنة التحكيم المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية وتتضمن: معلمو اللغة الإنجليزية من خارج المناطق الأربعة المتسابقة، كما يسمح لولى أمر واحد لكل طالب داخل اللجنة؛ وذلك حفاظًا على انضباط سير العمل داخل اللجنة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية.
فى سياق آخر نظمت منطقة الاسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب معرضآ يشمل جميع الأعمال التى قامت بها جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها فى مبادرة ( أنا الراقي بأخلاقي) .
وقال رئيس الإدارة المركزية لازهر الإسكندرية ان المبادرة حققت نجاح كبير وتهدف الى توعية الطلاب بالأخلاق الحميدة التى حثنا عليها ديننا الحنيف اقتداء بالرسول الكريم الذى امتدحة ربه عز وجل فى كتابة العزيز وقال( وإنك لعلى خلق عظيم).
وقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهد الرائع فى تفعيل المبادرة وجميع المبادرات التى تقوم بها منطقة الاسكندرية الأزهرية التى من شئنها الارتقاء بالعملية التعليمية والاخلاقية وتضع منطقة الاسكندرية الأزهرية فى مكانه متميزة.
يذكر أن المبادرة دشنها الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب حفظة الله ووكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية لتعليم جميع الطلبة والطالبات الأخلاق الحميدة حضر المعرض علاء الحلفاوى مدير إدارة الشئون القانونية والسادة مديرى العموم والموجهين العموم وبعض المنسقين بالمبادرة.
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