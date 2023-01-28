مكتبة الإسكندرية تستضيف اجتماع أعضاء لجنة الحريات الدينية لحقوق الإنسان

وأعرب السفير خالد البقلي رئيس اللجنة والحضور عن إعجابهم بمكتبة الإسكندرية وما تحويه من كنوز ثقافية ثمينة، ومكانتها كصرح ومحراب ثقافي مصري بامتداد وبعد عالمي.

وأشارت الدكتورة الشيماء الدمرداش ممثل المكتبة في لجنة الحريات الدينية أن المكتبة تقوم بدور مهم في ترجمة وتحليل التقارير الغربية في هذا الشأن، مما يسهل على الجهات الأخرى المشاركة إعداد ردود وتعقيبات على ما يرد فيها، بخلاف عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المختلفة في دعم ونشر مفهوم التسامح والمحبة وثقافة الحوار.