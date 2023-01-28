مكتبة الإسكندرية تستضيف اجتماع أعضاء لجنة الحريات الدينية لحقوق الإنسان

استضافت مكتبة الإسكندرية، اجتماع أعضاء لجنة الحريات الدينية التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة بتوجيهات رئاسة الجمهورية، وتوالت أعمال الجلسة برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتم استعراض اللجنة والجهات المشاركة بها جهودها في دعم مفهوم الحريات الدينية كل في مجاله ومكانه.
وأعرب السفير خالد البقلي رئيس اللجنة والحضور عن إعجابهم بمكتبة الإسكندرية وما تحويه من كنوز ثقافية ثمينة، ومكانتها كصرح ومحراب ثقافي مصري بامتداد وبعد عالمي.
وأشارت الدكتورة الشيماء الدمرداش ممثل المكتبة في لجنة الحريات الدينية أن المكتبة تقوم بدور مهم في ترجمة وتحليل التقارير الغربية في هذا الشأن، مما يسهل على الجهات الأخرى المشاركة إعداد ردود وتعقيبات على ما يرد فيها، بخلاف عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المختلفة في دعم ونشر مفهوم التسامح والمحبة وثقافة الحوار.
اجتماع أعضاء لجنة الحريات الدينية لحقوق الإنسان (1)
اجتماع أعضاء لجنة الحريات الدينية لحقوق الإنسان (2)
اجتماع أعضاء لجنة الحريات الدينية لحقوق الإنسان (3)
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