معهد الفلك: مصر لم تدخل حزام الزلازل حتى الآن ولن تدخل في السنوات المقبلة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور جاد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر لم تدخل حزام الزلازل حتى الآن ولن تدخل في السنوات المقبلة، مضيفا أننا نشعر بزلازل البحر المتوسط إذا كان عمق الزلزال كبير نسبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: " هناك حالة من الهلع على مواقع التواصل الاجتماعي غير المبررة بسبب دراسة اللب الداخلي للأرض.. والدراسة الجديدة بخصوص لب الأرض لا علاقة لها بيوم القيمة أو قصر اليوم".

وتابع: "الأرض عبارة عن طبقات وسمك القشرة الخارجية يصل إلى 45 كيلو متر، مؤكدا أنه لم يثبت بالدليل القاطع معدل دوران اللب الداخلي للأرض.

يذكر أن الدكتور جاد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إن الزلزال الذي وقع أمس بقوة 6 ريختر على بعد 500 كيلو من سواحل البحر المتوسط فى حدود الأراضى التركية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لتلفزيون اليوم السابع حول أسباب تعرض مصر مؤخرا لعدة زلازل، أن الشعور بالزلزال كان كبيرا نسبيا، لأن عمق مركز الزلزال أكتر من ٥٠ كم ، وهذا سبب أن عدد من المواطنين فى القاهرة الكبرى وعدد من مدن الدلتا شعروا به.

وأكد الدكتور القاضى، ان ما يحدث من زلازل فى نطاقها الطبيعى ، وكل ما حدث أنه أصبحت هناك تحدثيات وأجهزة ومقياس لكل الزلازل أيا كانت قوتها الجزء الثانى هو أنه أصبح هناك تواصل مباشر مع كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ، بالتالى الناس أصبحت تسمع كثيرا عن الزلازل، مؤكدا أن مصر لم تدخل حزام الزلازل ، وأن ما يحدث فى نطاق الطبيعى.