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مصر تحذر من مخاطر التصعيد والانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف بعد هجوم القدس

السبت، 28 يناير 2023 08:44 ص
مصر تحذر من مخاطر التصعيد والانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف بعد هجوم القدس وزارة الخارجية
كتب ـ أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم السبت، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذى شهدته القدس الشرقية أمس الجمعة، والذى أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكافة العمليات التى تستهدف المدنيين. 
 
وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضع السياسى والإنسانى تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام. 
 
وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
 

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