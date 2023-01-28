مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء اليوم السبت داخل منزلها بمركز أبو المطامير بالبحيرة. كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع "مروه م. ا" 8 سنوات صعقا بالكهرباء داخل منزلها بقرية الدواجن شمال التحرير ـ أبو المطامير بالبحيرة. وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.