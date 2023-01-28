مصرع طالب وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالصحراوى الشرقى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إنفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، مما نتج عنه وفاة طالب وإصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا للمستشفى للعلاج، تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

كان اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم ووجود مصابين ومتوفى.

وانتقل مأمور مركز شرطة أخميم وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي محددة قيادة المدعو عمرو م ام 39 سنة موظف ويقيم الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة المدعو يوسف س ا م 15 سنة طالب ويقيم فيصل الجيزة من مستقلي السيارة وإصابة كل من قائد السيارة إرتجاج بالمخ، دينا ا م ع 36 سنة حاصلة علي ليسانس آداب كسر بالقفص الصدري وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة سما س ا م 14 سنة طالبة كسر في العنقدية الأولى بالعمود الفقري ويقيمون الجيزة من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي والمصابين لمستشفي طيبة، وبسؤال المدعو مصطفى م ا م 28 سنة حاصل على معهد فني تجاري ويقيم دائرة مركز أخميم نجل عم المتوفي قرر بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ وتهشم بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.