اليوم السابع
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مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى الغربية

السبت، 28 يناير 2023 06:27 م
مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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توفى طالب متأثرا بإصاباته، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، أمام بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بمصرع طالب أسفل عجلات القطار بمدينة كفر الزيات.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبور شاب يدعى م.ا بالصف الثاني الثانوي، صدمه القطار وتوفى في الحال، تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وكان قد توفى شخص يدعي محمد.ق متأثرا باصاباته بحروق شديدة داخل مستشفى حروق زفتي بعد اصابته في حادث انفجار اسطوانة بوتجاز داخل منزل بالمحلة نتج عنها انهيار طابقين من المنزل.
 

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طالب صدمه قطار

حوادث



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