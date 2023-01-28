مسئول أردني: الإعلام العربي يواجه تحديات أهمها الكراهية والجرائم الإلكترونية

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أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن الإعلام العربي يواجه عدة تحديات وأهمها القرصنة وخطاب الكراهية، مشددا على ضرورة العمل العربي لمواجهة تلك التحديات ومنها أيضا الجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى الإعلامي العربي اليوم السبت المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان، والذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية .

وقال الشبول إنه على الدول العربية أن تتكاتف مع بعضها البعض وتحت رعاية الجامعة العربية من أجل مواجهة تلك التحديات، مشيدا بدور الجامعة العربية التي تقوم بتنظيم مثل هذه المنتديات الإعلامية لوضع استراتيجية عربية واضحة لتلك المواجهة.

وأضاف أنه حريص على التعاون مع الأشقاء العرب من أجل تنفيذ استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات التي يواجه الإعلام العربي وتحديدا الجرائم الإلكترونية والشائعات التي أصبحت العدو الرئيس للدول في ظل هذه الظروف والتحديات العالمية .

وأشار إلى أن الأردن لديه مشروع إعلامي وطني واستراتيجية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والشائعات ويعمل على التعاون مع الأشقاء العرب لوضعه ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأردن قطع شوطا كبيرا في هذه المواجهة ولكن مازالت التحديات قائمة.

وأعرب عن شكره لكافة الدول العربية المشاركة في أعمال الملتقى والذي يعد الثاني الذي تنظمه الهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية بالتعاون مع الجامعة العربية، مشددا على أن التحديات واحدة والعدو واحد ويجب العمل العربي للمواجهة .

وانطلقت أعمال الملتقى الإعلامي العربي اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمان، والذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية.

ويعقد الملتقى على مدار 4 أيام في العاصمة عمان، تحت رعاية وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ويتضمن العديد من الفعاليات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتربية الإعلامية والمعلوماتية ، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وبدأت فعاليات الملتقى صباح اليوم بالجلسة الافتتاحية الرسمية، ومن ثم إطلاق مبادرة "أبناؤنا الأمل وإعلامنا أمانة".

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للملتقى تحت عنوان "دور الإعلام في دعم خطط التنمية المستدامة عربيا"، فيما تعقد الجلسة الثانية والأخيرة في اليوم الأول للملتقى تحت عنوان "الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة"، بمشاركة عدد من الوزارات الأردنية.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى في يومه الثاني الأحد، عدة جلسات من بينها جلسة تحت عنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، وأخرى تحت عنوان "دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بأهمية التربية الإعلامية"، وكذلك جلسة بعنوان "استعراض التجربة الفلسطينية من خلال مبادرة صحفيات فلسطينيات".، فيما تختتم أعمال اليوم الثاني باجتماع فريق الخبراء المعني بدراسة ورصد الألعاب الإلكترونية.

وخلال اليوم الثالث للملتقى الاثنين، تقوم الوفود المشاركة بزيارة ميدانية لمعهد الإعلام الأردني، فيما يختتم الملتقى أعماله الثلاثاء القادم بعقد الاجتماع 18 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.