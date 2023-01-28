محافظ كفر الشيخ يتفقد أحد معارض أهلا رمضان ويوجه بالالتزام بالأسعار المخفضة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معرض أهلا رمضان بجوار دوران الـ47، بشرق مدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية واللحوم، للمواطنين، وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪، ومعرض مدينة كفر الشيخ ضمن 6 معارض تم افتتاحها بمدن بلطيم والحامول وفوه وسيدي غازي، وسيدي سالم، وجاري التجهيزات لافتتاح 9 معارض أخرى، إضافة للمنافذ، وسيتم افتتاح معارض بمدن "بيلا، قلين، الرياض، البرلس، مطوبس، دسوق، غرب كفر الشيخ، مسير".

وخلال تفقده لأجنحة المعرض وجه محافظ كفر الشيخ بتخفيض أسعار عدد من السلع، كما وجه بالالتزام بتلك الأسعار وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى تكون السلع المطروحة متاحة لجميع فئات المواطنين مع الحفاظ على تنوع السلع المعروضة وجودتها.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين بالمعرض،للاستماع لآرائهم فيما تم توفيره من سلع غذائية متعددة ونسب التخفيض، ومطالبهم، للاستجابة لهم، مؤكدين أن المعرض يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المعارض التي تم افتتاحها، وسيتم افتتاح 9 معارض أخرى بمدن المحافظة، بالإضافة إلى عدد من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة المدن خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة، تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالمدينة .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء المدينة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.



اسعار السلع الغذائية



الاعلان عن الاسعار



تفقد محافظ كفر الشيخ لمعرض اهلا رمضان



تفقد معرض اهلا رمضان



توفير اللحوم باسعار مخفضة



جانب من توفير السلع والقواكة



جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين