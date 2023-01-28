محافظ الوادي الجديد: كوبونات مخفضة لذوى الهمم للشراء من الجمعيات الاستهلاكية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ببتبني مبادرة جديدة لدعم ذوي الهمم من خلال تخفيض أسعار السلع التموينية واللحوم ومنح الخضراوات الأساسية بالمجان، وذلك بمختلف مبادرات السلع التي يتم تنفيذها، عن طريق بطاقة "كوبون" يتم منحها من مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، جاء ذلك خلال تفقده لمنفذ الجمعية الاستهلاكية لمركز شباب الخارجة الذي تم تخصيصه بشكل مجاني ضمن مبادرات خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وكانت محافظة الوادي الجديد، فد أعلنت مؤخراً عن طرح الخضروات والفاكهة بالجمعية الاستهلاكية التابعة لمركز شباب الخارجة، وسلع تموينية بمنفذ ديوان عام المحافظة، وذلك بُناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتم افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض لمدة 3 شهور، وفتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة، وذلك على مستوى كافة مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وشدد المحافظ، على أن تكون جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيداً بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين، بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

ووجه المحافظ باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، وطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية، وطرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة حملات المرور والتفتيش على الأسواق والمخابز.