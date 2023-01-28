محافظ القليوبية يتابع تطوير شارع فريد ندا وترميم نفق سعد زغلول ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذُها علي أرض الواقع، ومنها مشروع تطوير شارع فريد ندا (المرحلة الثانية)، ومشروع ترميم نفق سعد زغلول بالمنشية بمدينة بنها، وذلك لتسريع منظومة العمل ولزيادة معدلات الإنجاز لرفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحقيقاً للصالح العام.

واستهل المحافظ، جولته بمتابعة ما تم تنفيذُه خلال الأيام الماضية في مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، حيث تم فتح الفواصل الموجودة علي كوبري المصنع الحربي، وذلك لمعالجتها قبل البدء بأعمال الرصف، كما تم رفع مخلفات تكسير الأسفلت المُتهالك في المنطقة ما بعد كوبري المصنع الحربي اتجاه الطريق الزراعي وجاري التجهيز للمنطقة الثانية اتجاه بنها.

وشددَّ "الهجان"، علي الشركة المنفذة بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل، بالإضافة إلي أهمية معالجة الفواصل وشروخ الأسفلت بشكل جذري لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد الانتهاء من الطبقة السطحية والنهائية، موجهاً باستبدال أعمدة الإنارة الحالية علي جسم الكوبري بنفس شكل الأعمدة المقابلة للكوبري أمام مديرية الطرق مع توزيع أعمدة الإنارة بشكل مُتناسق علي الكوبري لسهولة الرؤية وللحفاظ علي سلامة المواطنين.

واستكمل "المحافظ"، جولته بتفقد بدء أعمال ترميم نفق سعد زغلول بالمنشية من الجهتين، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك من الجهتين، بمساحة 20 متر قبل النفق و20 متر بعد النفق، وتم فرد طبقة السن وتسوية المناسيب، تمهيداً لوضع طبقة الترميم يليها الطبقة السطحية النهائية.

ووجه "الهجان"، بالعمل بالتوازي في دهان جسم النفق ونظافة الحوائط الجانبية، مُشدداً علي ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن مع الالتزام بجودة الأعمال والمواصفات الفنية المُتعارف عليها في الرصف، حيث يُعد نفق سعد زغلول محوراً مرورياً هاماً يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة، مُشدداً علي إزالة كافة الاشغالات والباعة الجائلين قبل النفق وبعده، لسهولة مرور المُشاة داخل النفق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

فيما وجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة وأهمية المرور الميداني المستمر علي المشروعات الجاري تنفيذُها للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع بنطاق المحافظة لإزالة أي معوقات قد تقف أمام تنفيذ الأعمال وذلك لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، علاوة علي بذل جهد مُضاعف من أجل تحسين الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية في جميع القطاعات.

جاءت الجولة بحضور ياسر إبراهيم نائب رئيس المدينة، والمقدم مصطفى عطية مدير وحدة مرور بنها، ومسئول الشركة المنفذة، وشريف الطوخي من مديرية الطرق.



أعمال الترميم



تطوير شارع فريد دا



خلال الجولة ببنها



خلال الجولة



متابعة ترميم نفق سعد زغلول ببنها