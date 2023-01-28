اليوم السابع
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متاحف المملكة المتحدة تتجه لاستبدال لفظ "مومياء" بـ"شخص محنط"

السبت، 28 يناير 2023 03:33 م
متاحف المملكة المتحدة تتجه لاستبدال لفظ "مومياء" بـ"شخص محنط" شخص محنط
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن متاحف المملكة المتحدة تتجه للتوقف عن استخدام لفظ "مومياء" لوصف الآثار المصرية القديمة واستبداله بـ"شخص محنط" أو "بقايا محنطة".

وأوضحت متحدثة من المتاحف الوطنية في اسكتلندا لصحيفة ديلي ميل: "كلمة" مومياء "غير صحيحة ، وغير إنسانية ، في حين أن استخدام مصطلح" شخص محنط "يشجع زوارنا على التفكير في الفرد".

وأضافت: "عندما نعرف اسم فرد نستخدمه ، وإلا فإننا نستخدم عبارة" رجل أو امرأة أو فتى أو فتاة وشخص محنط لفظ سيشير إلى الأشخاص وليس الأشياء".

ومن جانبها، أوضحت جو أندرسون ، مساعد حارس الآثار في متحف غريت نورث ، الاتجاه لتغيير اللغة في منشور مطول بمدونة في عام 2021. ركزت المدونة بشكل خاص على إرتيرو ، وهي امرأة عجوز كانت معروضة في نيوكاسل لفترة طويلة.

وقالت أندرسون: "غالبًا ما تستحضر كلمة" مومياء "الآن صورة مخلوق أو وحش خارق للطبيعة" ، مضيفة أنها تأمل في أن يتم التعامل مع هؤلاء الرجال والنساء القدامى على أنهم "بشر حقيقيون كانوا على قيد الحياة في يوم من الأيام ولديهم معتقدات محددة جدًا حول كيفية معالمة أجسادهم بعد الموت ".

ونفى المتحف البريطاني في لندن إدعاء صحيفة ديلي ميل بأنهم حظروا المصطلح بأنفسهم ، لكنهم وافقوا على نهج زملائهم في إدنبرة ونيوكاسل.

 

 


المملكة المتحدة

متاحف بريطانيا

متاحف بريطانية

مومياء

شخص محنط

بقايا محنطة



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