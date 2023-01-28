وقال ماكرون - في مقطع فيديو نشره اليوم /السبت/ على حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنخفض في البلاد، لكن ليس بالسرعة الكافية. لتحقيق هذا، نحتاج إلى مضاعفة جهودنا".



وأكد أن هدف فرنسا لعام 2030 هو أن يصل حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 270 مليون طن، بانخفاض 140 مليون مقارنة بحجم الانبعاثات الحالية. وقال "سيكون الأمر صعبا، لكننا سويا قادرون عليه".



جاءت تصريحات ماكرون عقب اجتماع مجلس التخطيط البيئي الذي يهدف إلى تحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون في فرنسا بحلول عام 2030.

وأضاف ماكرون: "من خلال التخطيط البيئي، سنقوم بعمل مايلزم بشكل أفضل بكثير من مجرد انتقال بيئي، بل تحول".



ولتحقيق هذه الأهداف، أعلن الرئيس الفرنسي عن عدة إجراءات في بعض القطاعات، أولا في مجال النقل، فقد أوضح أن السلطة التنفيذية تعتزم تكثيف المركبات الكهربائية ومواصلة تمويل البنية التحتية للنقل العام مثل القطارات الليلية وتجديد الخطوط الصغيرة.



وفيما يتعلق بالزراعة، أشار الرئيس الفرنسي إلى قانون الاسترشاد المقرر لمساعدة صغار المزارعين والذي يجب أن يتم الانتهاء منه في يونيو المقبل، مؤكدا أهمية تكثيف "استراتيجية الغابات" ، لا سيما من خلال زراعة مليار شجرة في الإقليم، كذلك تكثيف تجديد المباني، وتعزيز الطاقات المتجددة وإنتاج المزيد وبشكل أسرع من الطاقة النووية.



وأكد أن العديد من الوزراء سيكونون مسؤولين عن تحقيق هذه الاهداف، مضيفا: "سنعقد في مارس المقبل مجلس التخطيط البيئي مرة أخرى لإجراء تقييم أولي لما تم انجازه".