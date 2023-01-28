مافيش صاحب يتصاحب.. يقتل صديقه بعد وضع منوم له فى المنصورة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة ثان بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) داخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (صديق المجنى عليه، وآخر - لأحدهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه، فعقد العزم على سرقته، وفى سبيل ذلك أعد (2 قرص منوم) وحضر لمحل الواقعة واستعان بالثانى عقب إفهامه بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، وأضاف أنه أثناء تواجدهما رفقة المجنى عليه بشقته، أعد له الأول مشروبا ساخنا ووضع به القرصين ولدى استغراق المجنى عليه فـى النوم تعدى عليه الثانى بالضرب على رأسه باستخدام قالب من الطوب الحجرى وقطعة خشبية (ألقاهما بأحد المصارف المائية)، واستوليا على المبلغ المالى، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.