لبنان: مجلس الوزراء ينعقد هذا الأسبوع

إيمان حنا

قال نجيب ميقاتى رئيس حكومة لبنان، إنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة. وفق موقع لبنان24.

وكان ميقاتي قد عقد اجتماعا، أمس الجمعة، مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى خلاله البحث في الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وشرح حاكم المركزي واقع الأسواق المالية، تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

وكان ميقاتى قد أكد أن لبنان يعيش أزمة كبيرة وضائقة صعبة لكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نجلد أنفسنا، وانهاض البلد ليس مستحيلاً لأنه لا يزال هناك مقومات وقدرات يمكنها ان تساهم في حل اذا توافقنا جميعا وتعاونّا للنهوض بالبلد. مثلا عام 2022 وحدها تم استيراد بضاعة بقيمة 19 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، طالب 40 عضوًا فى مجلس النواب اللبنانى بمتابعة التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحرى من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامى وإحالته الى المجلس العدلى، مؤكدين أن أي ملاحظات على عمل قاضى التحقيق أو أى قرار يتخذه انما يقدم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية فى الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته.

جاء ذلك في بيان بعنوان "نداء 27 يناير 2023، موجه من المجلس النيابي"، وقع عليه 40 نائبًا من نواب "قوى التغيير" و"المعارضة" بمجلس النواب، وذلك عقب اجتماع موسع عقد في مجلس النواب ، أمس الجمعة، لمناقشة آخر المستجدات القضائية فى البلاد.