وقد تم اتخاذ قرار إجراء الاختبارات منذ بداية يناير وحتى نهاية الشهر الجاري، وكان يجب على المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 11 عاما والقادمين من الصين إلى فرنسا تقديم نتيجة اختبار سلبية تم إجراؤه قبل 48 ساعة من السفر.



وأضافت السلطات أنه سيتعين على هؤلاء المسافرين أيضا الالتزام بإجراء اختبارات عشوائية عند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية وعلى من تثبت إيجابية إصابته يجب عزل نفسه، كما يجب على الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات ارتداء القناع على متن الطائرة.



وقد فرضت العديد من الدول قيود سفر جديدة على المسافرين القادمين من الصين بعدما قررت بكين تخفيف القيود الوقائية، ففي نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، فرضت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية، إجراء اختبارات سلبية لكوفيد لكوفيد-19 للمسافرين من الصين، مستشهدة بانتشار الوباء في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.