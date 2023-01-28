طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يشاركون بأسبوع إعداد القادة بجامعة الجلالة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم السبت، افتتاح فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالتعاون مع معهد إعداد القادة والذي يعقد بجامعة الجلالة في الفترة 27 يناير وحتى أول فبراير المقبل، برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المشاركة.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن وفدا من طلاب الجامعة ضم 12 طالبا وطالبة بقيادة إيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب بالجامعة، وتحت إشراف، محمد يحيي، يشارك في فعاليات الأسبوع، ضمن مشاركة 700 طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تضمن برنامج حفل الافتتاح عروض استعراضية وطابور عرض الجامعات المشاركة.

وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تشارك لأول مرة في مسابقات خارجية، وذلك في إطار تنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وخلق جيل قادر على الاندماج والتواصل والحوار، إضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، في التواصل مع شباب الجامعات المشاركة وتبادل الخبرات والثقافات المختلفة، والتنافس البناء في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية.

وأشارت إيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب، إلى أن فوج الجامعة سيشارك من مجالات التسابق فى النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - للتنس الأرضى )، والنشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وايضا النشاط العلمي والتكنولوجي.