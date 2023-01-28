طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة بمراكز ومدن المحافظة

الغربية - محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، تحسن في درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس بإنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.