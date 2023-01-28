اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية اليوم.. سطوع الشمس وسط اختفاء للسحب بأنحاء المحافظة.. صور

السبت، 28 يناير 2023 10:22 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. سطوع الشمس وسط اختفاء للسحب بأنحاء المحافظة.. صور طقس الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محافظة الإسكندرية، استقرارا فى حالة الطقس اليوم السبت، وسطوع الشمس في سماء المحافظة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد البرودة على جنوب البلاد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

 طقس الاسكندرية اليوم (1)

طقس الاسكندرية اليوم (1)

 

طقس الاسكندرية اليوم (2)
طقس الاسكندرية اليوم (2)

 

 

طقس الاسكندرية اليوم (3)
طقس الاسكندرية اليوم (3)

 

 

طقس الاسكندرية اليوم (4)
طقس الاسكندرية اليوم (4)

 

 

طقس الاسكندرية اليوم (5)
طقس الاسكندرية اليوم (5)

 

 

طقس الاسكندرية اليوم (6)
طقس الاسكندرية اليوم (6)

 

 

طقس الاسكندرية اليوم (7)
طقس الاسكندرية اليوم (7)

 

 

طقس الاسكندرية اليوم (8)
طقس الاسكندرية اليوم (8)

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة