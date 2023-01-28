ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتقلد العملات فى منشأة القناطر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين، وتقليد العملات المحلية والأجنبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، لقيامه بانتحال صفة مهندس مدنى بإحدى الجهات الحكومية وإيهام المواطنين بإستطاعته إبرام عقود مع إحدى الجهات الحكومية لتوريد منتجات غذائية وتحصله من أحد المجنى عليهم على مبلغ مالى (300 ألف جنيه) مقابل ذلك كمقدم تعاقد إلا أنه لم يف بالإتفاق وعقب مُحاولات المجنى عليه إسترداد المبلغ المدفوع عرض عليه المتهم إعطائه تمثال أثرى لبيعه والإستفادة من ثمنه لإسترداد المبلغ المشار إليه.

وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على ( عدد 2 تمثال ذهبى اللون "يشتبه فى أثريتهما" – مبلغ مالى من عملات أجنبية "يشتبه فى كونها عملات مزيفة") وبمواجهته أقر بأن المبلغ المالى المضبوط مُزيف وأنه تحصل عليه من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) وأمكن ضبطه وبرفقته (أحد الأشخاص) وضُبط بحوزتهما (مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية "مزيفة") وبمواجهتهما إعترفا بالإشتراك مع المتهم الأول فى عمليات النصب على المواطنين بإستخدام العملات المزيفة المضبوطة وأرشدا عن مصدر تحصلهما عن تلك المبالغ من (صاحب مطبعة ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وأمكن ضبطه (وشخصين آخرين) وبحوزتهم (عملات مالية محلية "مزيفة") .. كما تم ضبط "أجهزة كمبيوتر" المستخدمة فى تصميم العملات المالية المزيفة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.