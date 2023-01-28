ضبط المتسببين في سقوط شخص من مكان مرتفع ووفاته

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو ووفاته بدائرة القسم.

تبين بالانتقال والفحص وجود جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) مسجاة على ظهرها بالمسطح الأرضى أمام العقار محل البلاغ وبها كسور متفرقة بالجسم، كما تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالعقار محل البلاغ) باصطحاب المجنى عليه لسطح العقار سكنه والتعدى عليه بالسب بدعوى قيام المجنى عليه بأعمال سحر له ولزوجته، ولدى تركه صحبة أحد الأشخاص "نجل شقيقة المتهم" أعلى سطح العقار، حاول المجنى عليه الفرار بالقفز لسطح العقار المجاور، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وسقط على المسطح الأرضى، ما أسفر عن إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.