صحيفة: نشر فيديو ومكالمة استغاثة زوج نانسى بيلوسى هدفه دحض نظريات المؤامرة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إنه تم نشر لقطات أخذت عبر الكاميرا الموضوعة على زي رجال الشرطة وتفاصيل مكالمة الاستغاثة عبر رقم الشرطة 911 من هجوم أكتوبر الوحشي على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في منزلهما في سان فرانسيسكو.

وأصدرت المحكمة العليا في سان فرانسيسكو مقطع الفيديو وتفاصيل الاتصال جنبًا إلى جنب مع أدلة أخرى بعد أن جادل تحالف من المؤسسات الإخبارية بضرورة الإعلان عنها. وذكرت شبكة إن بي سي أن المدعين رفضوا نشر الفيديو لوسائل الإعلام خشية التلاعب به لنشر معلومات كاذبة ، بينما قال محامو مهاجم بيلوسي المتهم ديفيد ديبابي إن المشر قد "يضر بشكل لا يمكن إصلاحه" بحقه في محاكمة عادلة. .

وسرعان ما انتشرت المعلومات الكاذبة ونظريات المؤامرة ، التي عزز بعضها من قبل الملياردير إيلون موسك والرئيس السابق ترامب ، في أعقاب الهجوم مباشرة. الأدلة التي تم الإفراج عنها يوم الجمعة تدحض هذه النظريات.

وامتنعت نانسي بيلوسي عن التعليق على الفيديو بعد وقت قصير من صدوره يوم الجمعة. وقالت بيلوسي للصحفيين "لن أقول أي شيء الآن ؛ ربما قريبا."

وتقول الشرطة إن ديبابي ، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 42 عامًا ، اخترق الباب الخلفي لمنزل بيلوسي ، وأخبر السلطات لاحقًا أنه كان يأمل في استهداف رئيسة بيلوسي وكسر ركبتيها. لم تكن في المنزل في ذلك الوقت ، لكنه وجد زوجها البالغ من العمر 82 عامًا بول بيلوسي ، الذي استيقظ على الدخيل. أثناء التحدث إلى ديبابي ، ذهب بيلوسي إلى الحمام ، حيث كان قادرًا على الوصول إلى هاتف لإجراء مكالمة 911.

تبدأ مكالمة 911 في الساعات الأولى من يوم 28 أكتوبر بسماع بيلوسي تقول إنه يخمن أنه اتصل عن طريق الخطأ.

وقال بول بيلوسى لعاملة الهاتف عندما تسأل عما إذا كان كل شيء على ما يرام "هناك رجل هنا ينتظر عودة زوجتي."

عندما سئل عما إذا كان بحاجة إلى الشرطة أو المساعدة الطبية ، أجاب بيلوسي بأنه لا يعتقد ذلك. ثم سأل عما إذا كانت شرطة الكابيتول موجودة.

ويمكن سماع صوت ديبابي المكتوم في الخلفية.

ويقول بيلوسي في المكالمة: "لدي مشكلة ، لكنه يعتقد أن كل شيء على ما يرام". "جاء الرجل لتوه إلى المنزل ، ويريد الانتظار هنا حتى تعود زوجتي إلى المنزل."

ولدى سؤاله عما إذا كان يعرف من هو الرجل ، أجاب بيلوسي بأنه لا يعرفه. وقال بيلوسي: "يطلب مني أن أغلق الهاتف وأن أفعل ما يقول".

يسأل عامل الهاتف عن اسم الرجل ، ويقول ديبابي إن اسمه ديفيد.

قال ديبابي: "أنا صديق لهم". يقول بيلوسي إنه لا يعرف من هو الرجل.

ويصور مقطع الفيديو المصور ضابطي شرطة يطرقان باب بيلوسي بعد ذلك بوقت قصير. يفتح الباب على ديبابي و بيلوسىو كلاهما يمسكان بمطرقة.

ويقول ضابط الشرطة ""ماذا يحدث يا رجل؟" ويجيب ديبابى: "كل شيء على ما يرام".

أثناء التبادل ، يمسك ديبابى المطرقة بكلتا يديه بينما يمسك بيلوسي بيد واحدة فقط على المطرقة ، ممسكا بكوب في اليد الأخرى.

ويقول أحد الضباط: "أسقط المطرقة". فيرد ديبابى: "لا".

وفي غضون ثوانٍ ، يقوم ديبابى بتلويح المطرقة بعيدًا عن قبضة بيلوسي ، ويضرب بعدها بيلوسي داخل المنزل ، بعيدًا عن الكاميرا.

وقال ضابط " اللعنة" بينما هرع الضابطان لمساعدة بيلوسى وإبعاد ديبابى عنه.

وشوهد بيلوسي مستلقيا على الأرض ، ويمكن رؤية بركة من الدم حول رأسه. يقوم الضباط بالسيطرة على ديبابى.