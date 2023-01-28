"صحة أسوان" تنظم قافلة مجانية للكشف على 2892 مواطناً بقرى حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قوافل طبية وعلاجية مجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية النزل التابعة لمركز إدفو، وقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2892 مواطناً، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وكانت مستشفيات جامعة أسوان، استضافت فاعليات القافلة الطبية لعمليات الشفة الأرنبية والأمراض الخلقية بالرأس و الرقبة، تحت إشراف قسم جراحة التجميل والإصلاح بالمستشفى، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، انطلاق القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، وضمت العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبى.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة شارك فيها أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد، كما يضاف إلى ذلك دعم مؤسسة مبادلة من دولة الإمارات الشقيقة لمؤسسة ابتسامة الدولية و مشاركتها الفعالة خلال هذه القافلة كأول تجربة فاعلة.

وأوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن القافلة الطبية الجراحية التطوعية العلاجية استهدفت إصلاح و إجراء عمليات جراحية إصلاحية للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وإصلاح الأمراض الخلقية المصاحبة لهذه المشكلة من ضعف النطق واختلاله بأحدث الطرق الجراحية والعلمية.