شاهد محطة مونوريل رقم 1 بمشروع 6 أكتوبر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال بمشروع مونوريل 6 أكتوبر الجارى تنفيذه من مدينة 6 أكتوبر الجديدة حتى منطقة المهندسين، حيث نشرت الهيئة صورا توضح تقدم الأعمال بمحطة رقم 1 (أكتوبر الجديدة) بمشروع مونوريل غرب النيل.

ويربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبري بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة" والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، كما يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية يبلغ طول مسار خط مونوريل غرب النيل 42 كم وعدد المحطات 13 محطة ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري في محطة وادي النيل ومع القطار السريع " العين السخنة - مرسى مطروح - الفيوم " في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

وتتمتع قطارات المونوريل المقرر تشغيلها في مصر بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى عملية التنقل، وتزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.