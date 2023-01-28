شاهد الملك تحتمس الثالث بمتحف آثار الغردقة.. صورة

نشر متحف آثار الغردقة، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشرطة المصرية، قطعة أثرية للملك تحتمس الثالث، والتى اكتشفت فى الأقصر، وترجع الدولة الفرعونية الحديثة، وتحديدا إلى الأسرة الثامنة عشر، حيث صنعت تلك القطعة من حجر الجيرى الملون.

ويظهر فيه الملك تحتمس الثالث يرتدى التاج الأبيض واللحية المستعارة وتتقدم جبهته حية " الأوريوس " وعلى صدره قلادة واسعة أنيقة مزينة بخطوط صفراء وزرقاء ويرتدى أيضا نقبة رائعة بحزام وذيل ثور.

ويعد الملك تحتمس الثالث "من خبر رع " سادس ملوك الاسرة الثامنة عشرة، ومن أعظم حكام مصر، وأقولك الأباطرة، حيث امبراطورية مصرية حديثة ظلت نحو عام 0101 ق.م

كان الملك تحتمس الثالث يتمتع بصفات شخصية عبقريه وعسكرية عظيمة، فأهتم بالجيش النظامى وزوده بالفرسان والعربات الحربية، كما فى عهده اتقن المصريون القدماء بفضله صناعة النبال والأسهم.

قام الإمبراطور بـ16 حملة عسكرية على آسيا ضد الحركات المعادية ولتأمين حدود البلاد الشرقية وكذلك حملة عسكرية لتثبيت نفوذ مصر حتى بلاد النوبة جنوبا.

لقب الملك تحتمس الثالث "أبو الإمبراطوريات" وكذلك " نابيلون الشرق " إذ يعد من العبقريات الفذة فى تاريخ العسكرية على مر العصور وتدرس خططه العسكرية فى العديد من الكليات والمعاهد العسكرية العالمية.