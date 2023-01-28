رجل يشكو حرمانه من أطفاله منذ 5 سنوات: زوجتى ترفض الطلاق لتحافظ على نفقتها

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بحرمانه من رؤية أطفاله منذ 5 سنوات، ورفضها الطلاق منه ودياً، وذلك بسبب طمعها في نفقتها الشهرية بخلاف نفقة الصغار، وتهديدها له حال تطليقها بالحصول على نفقة العدة والمتعة، ليؤكد:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، وتسببت بالزج بي بالحبس بسبب نفقاتها المبالغ فيها".

وذكر: "أعيش في جحيم منذ وقوع الخلافات بيننا، وهجرها لي ورفضها العودة لمسكن الزوجية، لأحرم من أطفالي منذ 5 سنوات، وفشلت بكل الطرق في إقناع زوجتي بتمكيني منهم، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوى الحبس، رغم سدادي شهرياً ما يزيد عن 36 ألف جنيه من نفقات لها ولأولادي".

وتابع: "حرمتني من أولادي، واستولت على ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه استحوذت عليها، وبالرغم من ذلك رفضت تمكيني من حقوقي برؤية الأطفال لأعيش في عذاب بسبب حرماني من حقي الطبيعي كأب، وطالبتني مؤخراً بزيادة مبلغ النفقة، وعندما رفض ثار جنونها وواصلت الإساءة إلى، وتشهيرها بسمعتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.