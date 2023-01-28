وقال ميدفيديف - في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم /السبت/ - "أولاً، الدفاع عن أوكرانيا، الذي لا يحتاجه أحد في أوروبا، لن ينقذ العالم القديم الخرف من العقاب إذا حدث أي شيء. ثانيًا، بمجرد اندلاع الحرب العالمية الثالثة، للأسف لن تكون الحرب على دبابات أو حتى بالطائرات المقاتلة. كل شيء بالتأكيد سيتحول إلى غبار".

وجاءت تصريحات ميدفيديف تعليقا بشكل خاص على تصريحات وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروستو بأن الحرب العالمية الثالثة؛ ستندلع إذا وصلت الدبابات الروسية إلى كييف و"حدود أوروبا"، وأن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا كانت تهدف إلى وقف التصعيد.

ونبه ميدفيديف إلى دعوات المملكة المتحدة لتزويد كييف بجميع الأسلحة التي يمتلكها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي كييف، أعلنت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أن الخدمات الخاصة الروسية تستعد لعملية أخرى لتشويه سمعة القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا.

وقالت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم - "إن عملية خاصة إعلامية ونفسية واسعة النطاق، ستبدأ في المستقبل القريب لتشويه سمعة عدد من ممثلي القيادة العسكرية السياسية الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "على وجه الخصوص، ستوجه الحملة لتشويه السمعة ضد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي شابتالا، ورئيس وحدة أمن الدولة فاسيل ماليوك، ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك، والقائم بأعمال رئيس الشرطة الوطنية إيفان فيهوفسكي وآخرين".