رئيس سريلانكا يعلق عمل البرلمان حتى 8 فبراير المقبل

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أعلن الرئيس السريلانكي "رانيل ويكريمسينجه" تعليق عمل البرلمان حتى الثامن من شهر فبراير المقبل ، حيث سيقوم بالإعلان عن مجموعة جديدة من السياسات طويلة الأمد من أجل معالجة مجموعة من القضايا بما في ذلك الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي عصفت البلاد لعدة أشهر.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية ، اليوم السبت ، أن الرئيس السريلانكي أصدر قرارا استثنائيا بتعليق عمل البرلمان بدءا من منتصف ليل أمس الجمعة.. مشيرا إلى أن الحكومة لم توضح أسباب اتخاذ هذا القرار، إلا أن مكتب ويكريمسينجه قال في بيان إن خطاب الرئيس أمام نواب البرلمان في 8 فبراير المقبل سيتم الإعلان فيه عن سياسات وقوانين جديدة والتي سيتم تنفيذها حتى الاحتفالات المئوية باستقلال سريلانكا .