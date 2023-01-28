رئيس حركة جيش تحرير السودان: علينا توسيع المشاركة فى الحكومة الانتقالية

كتب محمد عبد العظيم – رامي محيى الدين

قال مني آركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ، إنه يجب على الجميع في السودان التغيير، متابعا: "أنا لا أقصد الحكومات.. والثابت الوحيد في علم الإدارة هو التغيير.. والتغيير يعني تغيير النفس وطريقة الحياة ولا يكون في الأنظمة.. والمطلوب أن نقبل الآخر في السودان.. وعدم عزل أي قوي سياسية داخل البلاد.. وبالتالي التغيير يبدأ من الاستماع إلى الأخرين خاصة أنه لا أحد يسمع أصوات دارفور وكردفان.. وبالتالي هؤلاء ليسوا قادرين على حكم البلاد بهذه الطريقة".

وأضاف خلال حواره في قناة "القاهرة الإخبارية": "النظام السياسي الأمثل يجب أن يأتي بعد تغيير النفوس.. وأدبيات النظام الأمثل معروفة منذ قديم الأزل في السودان.. ويبدأ ذلك بالجلوس والحوار وتوسيع قاعدة الحكومة الانتقالية وتوفير فرص لكل من يريد الديمقراطية.. وتوسيع قاعدة المشاركة والاستماع إلى كل الأطراف.. والأنظمة لم تؤسس السودان.. والحكومة الانتقالية تضم كل مكونات الشعب السوداني كلها.. والآن في مرحلة تكوين الأحزاب وأن يكون فوق هذا النمط الفكري.. وعدم قمع الشباب الصاعد.. ويجب أن نعطي الفرصة للشباب والمرأة في السودان".

وتابع "مناوي": "الدستور أمر مهم للسودان.. وأدعو لمؤتمر دستوري تأسيسي يشارك به الشعب كله.. ويجب كل القوي السياسية وكل الطوائف ويطرح هذا الدستور للاستفتاء.. وهذا عمل يحتاج إلى مزيد من سنة.. والبلد لم تؤسس بعد.. والكل يعمل بأفكاره الخاصة.. وهذا المؤتمر الدستوري يضع الأساسيات وإصلاح المؤسسات ومن ثم نعطي جدول زمني لتغيير وتأسيس إصلاح هذه المؤسسات سواء المدنية أو العسكرية.. ويجب وضع جدول زمني للإصلاح والتغيير".