رئيس الوزراء العراقي يعود إلى بلاده بعد ختام زيارته إلى فرنسا

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عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى بلاده بعد ختام زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ـ في بيان أورد قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن السوداني اختتم زيارته إلى فرنسا بعد أن شهدت الزيارة توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا والذي اشتمل على أكثر من 50 مادة للتعاون والتبادل في مجالات متعددة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الزيارة تضمنت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية، وحماية الآثار ودعم البحث العلمي وتدريب الدبلوماسيين، كما شهدت أيضا عقد لقاءات مع عدد من ممثلي كبريات الشركات الفرنسية في قطاعات الطاقة والنقل والتسليح العسكري والبنى التحتية.