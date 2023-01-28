اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقي يعود إلى بلاده بعد ختام زيارته إلى فرنسا

السبت، 28 يناير 2023 09:16 ص
رئيس الوزراء العراقي يعود إلى بلاده بعد ختام زيارته إلى فرنسا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى بلاده بعد ختام زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ـ في بيان أورد قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن السوداني اختتم زيارته إلى فرنسا بعد أن شهدت الزيارة توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا والذي اشتمل على أكثر من 50 مادة للتعاون والتبادل في مجالات متعددة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الزيارة تضمنت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية، وحماية الآثار ودعم البحث العلمي وتدريب الدبلوماسيين، كما شهدت أيضا عقد لقاءات مع عدد من ممثلي كبريات الشركات الفرنسية في قطاعات الطاقة والنقل والتسليح العسكري والبنى التحتية.

 


رئيس الوزراء العراقي

فرنسا

العراق

العلاقات العراقية الفرنسية



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