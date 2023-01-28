رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتابع توافر السلع بمعرض أهلا رمضان.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لليوم الثالث على التوالي، على زيارة معرض أهلًا رمضان، مساء السبت؛ للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات، و رافقه خلال الجولة إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة وإيمي موسى نائب المجلس الاقتصادى بالغرفة التجارية وداليا سعد عضو المجلس.

وشهد معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية بنطاق حى ثالث الإسماعيلية، إقبال ملحوظ من المواطنين، منذ يوم الافتتاح الثلاثاء الماضى بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية؛ بغرض شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تتراوح نسبة التخفيضات من 20 إلى 25 %.

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان، أهمها الأرز واللحوم والدواجن، والخضراوات والفاكهة، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى.